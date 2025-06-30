الخارجية القطرية: الاتصالات جارية للتوصل إلى آلية جديدة وصيغة للعودة إلى مفاوضات وقف الحرب في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى آلية جديدة وصيغة للعودة إلى المفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه انخراط الدوحة في مساعٍ للوصول إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.