أكسيوس: ترامب سيستضيف نتنياهو في البيت الأبيض في 7 تموز

نقل موقع أكسيوس اليوم الاثنين عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في السابع من تموز.