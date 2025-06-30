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أكسيوس: ترامب سيستضيف نتنياهو في البيت الأبيض في 7 تموز
أخبار دولية
2025-06-30 | 16:01
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أكسيوس: ترامب سيستضيف نتنياهو في البيت الأبيض في 7 تموز
نقل موقع أكسيوس اليوم الاثنين عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في السابع من تموز.
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