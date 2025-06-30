سوريا: رفع ترامب للعقوبات سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية

رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين أن "إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".



وقال في منشور على منصة إكس إن "هذه الخطوة ترفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي وتسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي".