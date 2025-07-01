حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته مطلع تموز

يبدأ عناصر من حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم خلال مراسم تجري في إقليم كردستان العراق مطلع تمّوز، على ما أفادت قناة روداو العراقية الكردية الخاصة الإثنين.



وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أسابيع من إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء أكثر من أربعة عقود من نزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص.



ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد قرار الحزب الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة، تفتح الباب أمام انفتاح جديد تجاه هذه الأقلية التي تُشكل نحو 20% من سكان هذا البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.



ونقلت "روداو" عن مصدرين في إقليم كردستان العراق قولهما إن الخطوة ستكون بمثابة "إجراء لبناء الثقة" و"بادرة حسن نية" للمضي قدما في عملية المصالحة مع تركيا.



وبحسب المصادر، ستُقام المراسم في السليمانية ثاني كبرى مدن كردستان العراق.

