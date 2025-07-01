الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته مطلع تموز

أخبار دولية
2025-07-01 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته مطلع تموز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته مطلع تموز

يبدأ عناصر من حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم خلال مراسم تجري في إقليم كردستان العراق مطلع تمّوز، على ما أفادت قناة روداو العراقية الكردية الخاصة الإثنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أسابيع من إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء أكثر من أربعة عقود من نزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد قرار الحزب الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة، تفتح الباب أمام انفتاح جديد تجاه هذه الأقلية التي تُشكل نحو 20% من سكان هذا البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

ونقلت "روداو" عن مصدرين في إقليم كردستان العراق قولهما إن الخطوة ستكون بمثابة "إجراء لبناء الثقة" و"بادرة حسن نية" للمضي قدما في عملية المصالحة مع تركيا.

وبحسب المصادر، ستُقام المراسم في السليمانية ثاني كبرى مدن كردستان العراق.

أخبار دولية

العمال

الكردستاني

تسليم

أسلحته

LBCI التالي
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"خطف" 18 طفلا من أبناء مهاجرين مرحلين
عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-17

اردوغان: محادثات مع بغداد وأربيل بشأن تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
2025-05-12

حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-26

تموز شهر حاسم في بت تسليم سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-14

أردوغان: مرحلة جديدة في تركيا الخالية من الإرهاب بعد قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:30

توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا

LBCI
أخبار دولية
00:18

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"خطف" 18 طفلا من أبناء مهاجرين مرحلين

LBCI
أخبار دولية
00:07

عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف

LBCI
أخبار دولية
00:00

واس: الداخلية السعودية تُسهم في إحباط تهريب أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع الجمارك اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-03

المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 01-07-2025

LBCI
فنّ
2025-06-26

"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:12

حول هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا... هاشم: كل الأدلة والوثائق تثبت بوضوح أن الأرض لبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:49

قاسم: الإحتلال لن يستقر في أرض الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

معركة الـ2026 انطلقت... وانتصار في الجولة الأولى للمقاعد الـ6

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في محطة جديدة... ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الحرائق... سبل الوقاية وأهمية الإنذار المبكر والإستجابة المبكرة

LBCI
أخبار لبنان
13:43

أرض موجوعة لكن لا تعرف اليأس: الجنوب يستقبل ذخائر القديسة تيريز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إعادة فتح مغارة جعيتا إلى منتصف تموز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم أسباب إنخفاض أسعار الخضار والفواكه في لبنان هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تفاصيل زيارة نتنياهو لواشنطن مطلع الأسبوع المقبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل تناقش كل الملفات بعد الحرب مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:18

"الأسبوع الماضي كنا في قسم الطوارئ وهذا ما حصل معنا البارحة"... مايا نعمة تروي ما أصابها هي وابنتها (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:12

الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
أمن وقضاء
09:42

قوى الأمن عممت صور 3 موقوفين بجرم إستدراج عمال توصيل وسلبهم في الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
03:22

ارتفاع في أسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
06:44

دانييلا رحمة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية بيضاء... وناصيف زيتون يتفاعل بكلمات حب واشتياق (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:49

بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد

LBCI
خبر عاجل
05:17

بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا

LBCI
خبر عاجل
05:56

مراسل الـLBCI: بعد خروج النواب من قاعة المجلس كان عدد المتواجدين في القاعة 68 نائبا وكان النصاب مؤمنا ولكن منذ قليل عاد عدد من نواب التغيير ليرتفع العدد الى 77 نائبا في القاعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More