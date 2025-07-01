اتهمت فنزويلا الإثنين الولايات المتحدة بـ"خطف" 18 طفلا تم ترحيل آبائهم المهاجرين بدونهم أو وضعهم قيد الاحتجاز.وقال رئيس البرلمان خورخي رودريغيز إن أعمار الأطفال تتراوح بين عام واحد و12 عاما، وإن آبائهم في كثير من الحالات عادوا إلى فنزويلا.ولم يوضح في أيّ مرحلة تم فصلهم عن آبائهم.وأضاف أن هؤلاء الأطفال "خطفوا من قبل حكومة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى إن كراكاس تعمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لتأمين عودتهم إلى فنزويلا.وشدد رودريغيز على أن هؤلاء الأطفال "لم يرتكبوا أيّ جريمة فحسب، بل إنّ أمهاتهم، وكثيرات منهن هنا، وآباءهم لم يرتكبوا أيّ جريمة تستحق العقوبة الوحشية المتمثلة في فصلهم عن ابنتهم أو ابنهم أو حفيدهم أو حفيدتهم".ورغم انقطاع العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة منذ 2019، وافقت كراكاس على استقبال مواطنيها المهاجرين الذين أعيدوا إلى بلدهم على متن طائرات ترحيل أميركية.