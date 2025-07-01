الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واس: الداخلية السعودية تُسهم في إحباط تهريب أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع الجمارك اللبنانية
أخبار دولية
2025-07-01 | 00:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واس: الداخلية السعودية تُسهم في إحباط تهريب أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع الجمارك اللبنانية
نقلت وكالة "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أنه "في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أحبطت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات في جمارك جمهورية لبنان، محاولة تهريب أكثر من (5,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، في داخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان".
ونوه "بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة في الجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة"، مؤكدًا أن "المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها".
أخبار دولية
الداخلية
السعودية
تُسهم
إحباط
تهريب
أقراص
الإمفيتامين
المخدر
بالتنسيق
الجمارك
اللبنانية
التالي
عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف
ترامب يرفع العقوبات عن سوريا مع رغبة إسرائيل بتطبيع العلاقات معها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-29
الجيش: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين وتوقيف أشخاص
أخبار لبنان
2025-05-29
الجيش: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين وتوقيف أشخاص
0
أمن وقضاء
2025-06-25
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...
أمن وقضاء
2025-06-25
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...
0
أمن وقضاء
2025-04-30
الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
2025-04-30
الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية
0
أمن وقضاء
2025-04-22
في مطار رفيق الحريري... إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الحشيشة الى الإمارات
أمن وقضاء
2025-04-22
في مطار رفيق الحريري... إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الحشيشة الى الإمارات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:30
توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا
أخبار دولية
03:30
توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا
0
أخبار دولية
00:18
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"خطف" 18 طفلا من أبناء مهاجرين مرحلين
أخبار دولية
00:18
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"خطف" 18 طفلا من أبناء مهاجرين مرحلين
0
أخبار دولية
00:12
حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته مطلع تموز
أخبار دولية
00:12
حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته مطلع تموز
0
أخبار دولية
00:07
عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف
أخبار دولية
00:07
عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-03
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع
آخر الأخبار
2025-06-03
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 01-07-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 01-07-2025
0
فنّ
2025-06-26
"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)
فنّ
2025-06-26
"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)
0
أخبار لبنان
12:12
حول هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا... هاشم: كل الأدلة والوثائق تثبت بوضوح أن الأرض لبنانية
أخبار لبنان
12:12
حول هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا... هاشم: كل الأدلة والوثائق تثبت بوضوح أن الأرض لبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:49
قاسم: الإحتلال لن يستقر في أرض الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:49
قاسم: الإحتلال لن يستقر في أرض الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
معركة الـ2026 انطلقت... وانتصار في الجولة الأولى للمقاعد الـ6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
معركة الـ2026 انطلقت... وانتصار في الجولة الأولى للمقاعد الـ6
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في محطة جديدة... ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في محطة جديدة... ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في الجنوب
0
أمن وقضاء
13:44
الحرائق... سبل الوقاية وأهمية الإنذار المبكر والإستجابة المبكرة
أمن وقضاء
13:44
الحرائق... سبل الوقاية وأهمية الإنذار المبكر والإستجابة المبكرة
0
أخبار لبنان
13:43
أرض موجوعة لكن لا تعرف اليأس: الجنوب يستقبل ذخائر القديسة تيريز
أخبار لبنان
13:43
أرض موجوعة لكن لا تعرف اليأس: الجنوب يستقبل ذخائر القديسة تيريز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إعادة فتح مغارة جعيتا إلى منتصف تموز!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إعادة فتح مغارة جعيتا إلى منتصف تموز!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم أسباب إنخفاض أسعار الخضار والفواكه في لبنان هذا العام
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم أسباب إنخفاض أسعار الخضار والفواكه في لبنان هذا العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تفاصيل زيارة نتنياهو لواشنطن مطلع الأسبوع المقبل...
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تفاصيل زيارة نتنياهو لواشنطن مطلع الأسبوع المقبل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تناقش كل الملفات بعد الحرب مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تناقش كل الملفات بعد الحرب مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
09:18
"الأسبوع الماضي كنا في قسم الطوارئ وهذا ما حصل معنا البارحة"... مايا نعمة تروي ما أصابها هي وابنتها (صور)
فنّ
09:18
"الأسبوع الماضي كنا في قسم الطوارئ وهذا ما حصل معنا البارحة"... مايا نعمة تروي ما أصابها هي وابنتها (صور)
2
أمن وقضاء
06:12
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
أمن وقضاء
06:12
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
3
أمن وقضاء
09:42
قوى الأمن عممت صور 3 موقوفين بجرم إستدراج عمال توصيل وسلبهم في الضاحية
أمن وقضاء
09:42
قوى الأمن عممت صور 3 موقوفين بجرم إستدراج عمال توصيل وسلبهم في الضاحية
4
أخبار لبنان
03:22
ارتفاع في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
03:22
ارتفاع في أسعار المحروقات..
5
فنّ
06:44
دانييلا رحمة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية بيضاء... وناصيف زيتون يتفاعل بكلمات حب واشتياق (فيديو)
فنّ
06:44
دانييلا رحمة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية بيضاء... وناصيف زيتون يتفاعل بكلمات حب واشتياق (فيديو)
6
خبر عاجل
04:49
بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد
خبر عاجل
04:49
بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد
7
خبر عاجل
05:17
بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا
خبر عاجل
05:17
بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا
8
خبر عاجل
05:56
مراسل الـLBCI: بعد خروج النواب من قاعة المجلس كان عدد المتواجدين في القاعة 68 نائبا وكان النصاب مؤمنا ولكن منذ قليل عاد عدد من نواب التغيير ليرتفع العدد الى 77 نائبا في القاعة
خبر عاجل
05:56
مراسل الـLBCI: بعد خروج النواب من قاعة المجلس كان عدد المتواجدين في القاعة 68 نائبا وكان النصاب مؤمنا ولكن منذ قليل عاد عدد من نواب التغيير ليرتفع العدد الى 77 نائبا في القاعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More