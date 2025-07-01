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توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا

أخبار دولية
2025-07-01 | 03:30
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توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا
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توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا

أوقف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل المعارضة في غرب تركيا، الثلاثاء بتهمة "الفساد"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية وحزب الشعب الجمهوري الذي ندد بعملية مماثلة لما حصل في آذار في بلدية اسطنبول.

وصدرت 157 مذكرة توقيف بالإجمال بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية وبينها صحيفة جمهوريات وشبكة "إن تي في" الخاصة.

وأفاد مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر إكس "تم توقيف رئيس بلدية المدينة السابق  تونج سويار ومسؤولين كبار.. ورئيسنا في المحافظة شينول أصلان أوغلو باكرا عند الفجر" مؤكدا "إننا نواجه عملية مشابهة لعملية اسطنبول".

وأوضح أن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين سبق أن "كانت موضع تحقيقات" مشيرا إلى أن "عناوين هؤلاء الأشخاص معروفة ... وإن تم استدعاؤهم للإدلاء بإفادات، فسوف يحضرون".

ورأى أن "هذا التوقيف عند الفجر ليس إلزاما قانونيا، بل هو خيار سياسي واضح".
 

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