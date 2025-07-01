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جريحان بسقوط صواريخ في كركوك شمالي العراق
أخبار دولية
2025-07-01 | 05:16
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جريحان بسقوط صواريخ في كركوك شمالي العراق
سقط صاروخان مساء الإثنين في الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي في شمال العراق، ما تسبّب بإصابة عنصرَي أمن بجروح طفيفة، على ما أفاد مسؤول أمني رفيع وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع على الجانب العسكري من مطار كركوك وأدّى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصرين أمنيين بجروح طفيفة" فيما لم ينفجر الثاني.
وأضاف أنّ "صاروخا ثالثا سقط على منزل في حيّ العروبة" في مدينة كركوك من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.
ولم تتبنّ أيّ جهة إطلاق الصواريخ.
ويضمّ الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقارّ للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران باتت منضوية في القوات الرسمية.
أخبار دولية
بسقوط
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