ميرتس: ألمانيا تريد الحفاظ على منطقة شينجن المرتبطة بالاتحاد الأوروبيّ

أكّد المستشار فريدريش ميرتس، أنّ ألمانيا تريد الحفاظ على منطقة شينجن المرتبطة بالاتحاد الأوروبيّ، والتي تسمح بحرية التنقل، “لكن ذلك لن ينجح إلا إذا لم يُسأ استخدامها من المجرمين الذين يهربون المهاجرين”.

وقال، خلال مؤتمر صحافيّ في لوكسمبورج: "نريد بطبيعة الحال الحفاظ على منطقة شينجن، ولكن حرية التنقل في منطقة شينجن لن تنجح في الأمد البعيد إلا إذا لم يساء استخدامها من قبل أولئك الذين يشجعون الهجرة غير الشرعية، ولا سيما عن طريق تهريب المهاجرين".

وأوضح ميرتس أنّ ألمانيا تعمل بشكل وثيق مع بولندا على مراقبة الحدود في محاولة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

و”أكّد وجود “تعاون وثيق للغاية وزمالة وود بين رؤساء الحكومات، أي بيني وبين (رئيس الوزراء البولندي) دونالد توسك وبين وزيري الداخلية، لأننا نريد حل مشكلة مشتركة معًا".