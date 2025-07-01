اردوغان: لن نسمح لأي أحد بالنيل من قيمنا المقدسة!

ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برسم كاريكاتوري نُشر في مجلة ساخرة وبدا أنه يصور النبيين محمد وموسى ووصفه بأنه "استفزاز حقير"، مشيرا الى أن السلطات ستتابع عن كثب الإجراءات القانونية.



وقال اردوغان في تصريحات بثها التلفزيون: "لن نسمح لأي أحد بالنيل من قيمنا المقدسة، مهما كان الأمر".



وأضاف: "أولئك الذين يُظهرون عدم الاحترام لنبينا والأنبياء الآخرين سيحاسبون أمام القانون".