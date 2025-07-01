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بعد الحرب مع إسرائيل... الأمم المتحدة تتوقع مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لإيران

أخبار دولية
2025-07-01 | 12:00
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بعد الحرب مع إسرائيل... الأمم المتحدة تتوقع مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لإيران
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بعد الحرب مع إسرائيل... الأمم المتحدة تتوقع مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لإيران

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستضطر إلى مضاعفة ميزانيتها للمساعدات الإنسانية والتنموية المخصصة لإيران بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وفقا لتصريح مسؤول أممي كبير.
     
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في إيران، ستيفان بريسنر، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من طهران مع الصحفيين في جنيف: "نحن بصدد إعداد الميزانية. هناك زيادة كبيرة في الأرقام".
     
وأضاف: "من السابق لأوانه تحديد المبلغ الدقيق الذي نحتاجه، لكننا نتوقع بالتأكيد مضاعفة التمويل المطلوب"، مشيرا إلى أن ميزانية العام الماضي بلغت نحو 75 مليون دولار (أي ما يعادل 63 مليون يورو).
     
وقال بريسنر: "نأمل أن تُفصل قضية المساعدات الإنسانية والتنموية عن القضايا الأخرى، وأن تدفع الأزمة الحالية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه".
     
وأوضح أن "ميزانية الأمم المتحدة بلغت العام الماضي حوالى 75 مليون دولار، منها 50 مليون دولار خُصصت لأزمة اللاجئين، وقرابة 25 مليون دولار لبرامج التنمية".
     
وأشار المسؤول الأممي إلى أن المنظمة الدولية ترسل عادة نحو 50 موظفا دوليا الى إيران إلى جانب 500 موظف محليين، وقد نُقل بعضهم مع أفراد عائلاتهم إلى خارج إيران بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل.
     
وقال: "لقد كانت هذه الأزمة اختبارا لنظام الأمم المتحدة وقدرته على التكيف وتنفيذ برامجه في ظروف صعبة. لقد بقينا على الأرض وأدّينا عملنا".

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