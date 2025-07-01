حرب كلامية بين ترامب وإيلون ماسك...

حرب كلامية بين رئيس أكبر اقتصاد في العالم والرجل الأكثر ثراء في العالم...



فقد اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، لتوفير أموال الحكومة الاتحادية.



وقال ترامب: "ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ وبفارق كبير، ومن دون هذا الدعم ربما كان سيضطر إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا".



وفي رده على ترامب، قال ماسك: "أقول حرفيا أوقفوا كل شيء الآن"، داعياً إلى إنشاء حزب سياسي جديد. وقال: "إن الإنفاق الضخم لمشروع القانون يشير إلى أننا نعيش في بلد الحزب الواحد... حزب الخنزير".



وجاءت تصريحات ترامب بعدما انتقد ماسك مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.