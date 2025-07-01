الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، بعدما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من البلاد، ولا سيما في القدس.



وجاء في بيان للجيش: "بعدما دوّت صفارات الإنذار قبل قليل في أنحاء عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض جرت بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي.