رئيس وزراء فرنسا ينجو من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة

نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه بعد أن امتنع نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن تأييد إجراء قدمه خصومه من اليسار.وحصل الاقتراح على 189 صوتا بما يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للإطاحة بالحكومة.