وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بالرد على هجوم الحوثيين: "مصير اليمن هو مصير إيران"

وزير الدفاع الإسرائيلي: من يرفع يده ضد إسرائيل ستُقطع يده

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على الحوثيين، وذلك بعد أن اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وقال كاتس في بيان: "مصير اليمن هو مصير طهران"، في إشارة إلى الصراع الذي استمر 12 يوما الشهر الماضي واستهدفت إسرائيل خلاله برامج إيران النووية والصاروخية.



وأضاف: "بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنستهدف الحوثيين في اليمن أيضا. من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده".