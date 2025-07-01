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ترامب: لن أمدد موعدا نهائيا لاتفاقات التجارة ينقضي في 9 تموز
أخبار دولية
2025-07-01 | 16:40
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ترامب: لن أمدد موعدا نهائيا لاتفاقات التجارة ينقضي في 9 تموز
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتزم تمديد موعد نهائي ينقضي في التاسع من تموز للدول للتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وواصل التعبير عن شكه في إمكان التوصل إلى اتفاق مع اليابان.
وقال لصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء عودته إلى واشنطن من رحلة إلى فلوريدا: "نتعامل مع اليابان. لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أشك في ذلك".
وأشار ترامب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية "30 أو 35 بالمئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده" على الواردات من اليابان، وهي نسبة تزيد كثيرا عن البالغة 24 بالمئة التي أعلن عنها في الثاني من نيسان قبل أن يوقفها موقتا في وقت لاحق.
أخبار دولية
ترامب
اتفاقات
التجارة
اليابان
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