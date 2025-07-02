أربعة قتلى على الأقل في انقلاب بارج بحري في خليج السويس

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب حوالى 20 آخرين بجروح الثلاثاء في انقلاب بارج بحري في خليج السويس، بحسب ما أعلنت السلطات المصرية الأربعاء.وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على فيسبوك إنّها "تلقّت قبل قليل بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري آدم مارين 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".وأوضحت أنّ البارج البحري "آدم مارين 12" انقلب في منطقة جبل الزيت شمال شرق مصر (على بُعد حوالي 250 كيلومترًا من مدخل قناة السويس).ولم تقدّم الوزارة أي معلومات عن سبب الانقلاب.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني الأربعاء أنّه "تم نقل أربعة مصابين جوا ونقل 18 آخرين بسيارات إسعاف إلى مستشفى الجونة" شرقي مصر، بينما "تم نقل جثث أربعة قتلى إلى مستشفى الغردقة العام (شرق)".وبحسب البيان فإن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيري البترول والقوى العاملة، يتابعون الوضع.وقناة السويس التي تُطل على مياه الخليج هي مرٌّ مائيٌّ حيويٌّ بين أوروبا وآسيا.