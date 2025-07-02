شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" تقول إنها ضحية هجوم سيبراني "كبير"

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" الأربعاء أنّها فتحت تحقيقا إثر تعرضها لهجوم سيبراني "كبير" اخترق خلاله قراصنة معلوماتية نظاما يحتوي على بيانات حسّاسة لستة ملايين من عملائها.



وقالت الشركة في بيان "نواصل التحقيق في حجم البيانات المسروقة، لكنّنا نتوقّع أن يكون كبيرا".



وأضافت أنّ النظام الذي طاله الهجوم الإلكتروني يحتوي على سجلات ستة ملايين عميل لكنه لا يحتوي تفاصيل بطاقات الدفع أو أرقام جوازات السفر.



لكنّ الشركة حذّرت في بيانها من أنّ القراصنة تمكّنوا من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للعملاء وأرقام هواتفهم وتواريخ أعياد ميلادهم.



وشدّد البيان على أنّ الهجوم لم يؤدّ إلى "أيّ تأثير على عمليات كوانتاس أو أمنها".



ونقل البيان عن فانيسا هادسون، الرئيسة التنفيذية للشركة، قولها "نعتذر بشدّة لعملائنا ونُدرك حالة عدم اليقين التي سبّبها هذا الأمر".



وأضافت "عملاؤنا يأتمنوننا على معلوماتهم الشخصية، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجدّ".

