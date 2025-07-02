ترامب يؤكد استعداد إسرائيل لإبرام هدنة في غزة لشهرين ويناشد حماس الموافقة عليها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" هدنة مع حماس في غزة لمدة 60 يوما تمهيدا لإنهاء الحرب، مناشدا الحركة الموافقة على هذا "المقترح النهائي" الذي تعمل حاليا القاهرة والدوحة على إنجازه.



وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي إنّه عقب "اجتماع مطوّل ومثمر" بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب".



وأضاف أنّ "القطريّين والمصريين اللذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدّمون هذا المقترح النهائي".



وتابع الرئيس الأميركي "آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأنّه لن يتحسّن، بل سيزداد سوءا فحسب".



وأجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مباحثات في واشنطن الثلاثاء مع عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.





