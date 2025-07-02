الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لتسهيل استئناف المحادثات النووية مع إيران

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء عقب محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي استعداد بروكسل لتسهيل استئناف المفاوضات مع طهران بشأن مستقبل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.



وكتبت كالاس على منصة "إكس" أنّه في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران فإنّ "استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن يتمّ في أقرب وقت ممكن"، وكذلك أيضا "التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأكّدت مسؤولة السياسة الخارجية أنّ "الاتّحاد الأوروبي مستعدّ لتسهيل هذا الأمر".



وحذّرت كالاس الجمهورية الإسلامية من أنّ "أيّ تهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا يساعد في تخفيف التوترات. هذا ما قلته (لعراقجي) اليوم".



وأتى تصريح الوزيرة الأوروبية غداة استبعاد وزير الخارجية الإيراني أن يتم سريعا استئناف المحادثات بين بلاده والولايات المتّحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وشدّد الوزير الإيراني الإثنين على أنّ بلاده بحاجة لأن تضمن أولا عدم شن واشنطن مزيدا من الضربات ضدّها.





