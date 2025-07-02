الدالاي لاما يعلن بأنه سيتم تعيين خليفة له

أكد الزعيم الروحي التيبتي المقيم في المنفى الدالاي لاما الأربعاء بأن المؤسسة البوذية القائمة منذ 600 عام ستستمر بعد وفاته، في قرار سيكون له تأثير كبير على أتباعه.وقال في بث عبر الفيديو لدى بدء اجتماع للزعماء الدينيين يعقد في بلدة في جبال الهملايا الهندية حيث يعيش منذ عقود "أؤكد بأن مؤسسة الدالاي لاما ستستمر".