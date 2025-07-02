انفجار قوي هز مستودعا للألعاب النارية شمال كاليفورنيا الأميركية

وقع انفجار قوي في مستودع للألعاب النارية في مقاطعة يولو، شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، ما أدى إلى اندلاع حريق، وإعلان منطقة إخلاء، بحسب "روسيا اليوم".



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن "انفجارا قويا هز منشأة للألعاب النارية في مقاطعة يولو مساء الثلاثاء، مطلقا عاصفة نارية أضاءت سماء بلدة إسبارتو الصغيرة في كاليفورنيا".



وارتفعت ألسنة اللهب والدخان الكثيف والألعاب النارية الحية في الهواء، في عرض ناري فوضوي شوهد على بعد أميال.