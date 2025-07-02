رويترز: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهما :"إن الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران".