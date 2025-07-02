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موظفان في مطار في مقديشو: تحطم هليكوبتر عسكرية بالمطار

أخبار دولية
2025-07-02 | 02:53
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موظفان في مطار في مقديشو: تحطم هليكوبتر عسكرية بالمطار
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موظفان في مطار في مقديشو: تحطم هليكوبتر عسكرية بالمطار

أعلن مصدران في مطار في العاصمة الصومالية مقديشو لرويترز أن هليكوبتر عسكرية تحطمت في المطار أمس الثلاثاء واشتعلت فيها النيران.

وقال أحدهما وهو موظف بالمطار لرويترز: "سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب من الهليكوبتر. الدخان غطاها بالكامل. ولا نعرف ما إذا كانت تهبط أم تقلع".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الهليكوبتر تابعة للولايات المتحدة أم لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار المعروفة باسم "أوصوم".
 

أخبار دولية

مقديشو:

هليكوبتر

عسكرية

بالمطار

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