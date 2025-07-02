أدرعي: عملية خاصة جنوب سوريا لاعتقال خلية مرتبطة بإيران وضبط أسلحة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي عبر منصة X ان "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي التي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504.



على ضوء معلومات استخبارية وردت في الأسابيع الأخيرة من جراء التحقيقات نفذت قوات اللواء عملية ليلية مركزة نتج عنها القبض على عدد من المخربين.



بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة التي تم فيها القبض على المخربين.



تواصل قوات الفرقة أعمالها الرامية إلى منع استقرار أي جهة إرهابية في سوريا حماية على مواطني إسرائيل وخاصة سكان هضبة الجولان."