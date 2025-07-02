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وزارة الدفاع الأوكرانية: لم نتلق أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية

أخبار دولية
2025-07-02 | 07:31
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وزارة الدفاع الأوكرانية: لم نتلق أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية
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وزارة الدفاع الأوكرانية: لم نتلق أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لم تتلق أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية، مشيرة إلى أن وضع حد للغزو الروسي يتطلب دعما "ثابتا".
     
وقالت الوزارة في بيان: "أوكرانيا لم تتلق أي بلاغات رسمية بشأن تعليق أو مراجعة الجداول الزمنية للمساعدات الدفاعية المتفق عليها.. نشدد على أن المسار باتّجاه إنهاء الحرب هو عبر الضغط الثابت والمشترك على المعتدي وعبر الدعم المتواصل لأوكرانيا".

أخبار دولية

أوكرانيا

الأسلحة الأميركية

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