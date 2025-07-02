أوكرانيا تحذّر من أن "أي تأخير" في تسليم الأسلحة الأميركية "يشجّع" روسيا على مهاجمتها

حذّرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أن "أي تأخير" في تسليمها الأسلحة من قبل واشنطن "يشجّع" روسيا على مواصلة مهاجمتها، عقب استدعاء القائم بالأعمال الأميركي إثر قرار واشنطن تعليق تزويد كييف بعض هذه المعدات.



وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء تعليق بعض شحنات الأسلحة لأوكرانيا والتي وعدتها بها الإدارة الأميركية السابقة لمواجهة الغزو الروسي.



وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء جون غينكل إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.. شدد الجانب الأوكراني على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي سوى الى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلا من البحث عن السلام".



الى ذلك، أكد مصدر عسكري أوكراني لفرانس برس أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية. وقال: "نعتمد حاليا بشكل كبير على الأسلحة الأميركية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعبا علينا المواجهة من دون الذخائر الأميركية".