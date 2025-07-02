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ألمانيا تعتبر تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "إشارة كارثية"
أخبار دولية
2025-07-02 | 08:26
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ألمانيا تعتبر تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "إشارة كارثية"
اعتبرت ألمانيا أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل "إشارة كارثية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه "من أجل حل دبلوماسي (للملف النووي)، من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك بعد ساعات من مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على مشروع قانون أقره البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
أخبار دولية
ألمانيا
إيران
وكالة الطاقة الذرية
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