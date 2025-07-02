حماس: نناقش مقترحات وقف إطلاق النار في غزة التي وصلت من الوسطاء

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الأربعاء أنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.



وقالت في البيان: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".