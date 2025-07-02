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حماس تأمر ياسر أبو شباب بتسليم نفسه بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بغزة والتعامل مع إسرائيل

أخبار دولية
2025-07-02 | 09:50
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حماس تأمر ياسر أبو شباب بتسليم نفسه بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بغزة والتعامل مع إسرائيل
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حماس تأمر ياسر أبو شباب بتسليم نفسه بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بغزة والتعامل مع إسرائيل

أعلنت هيئة "القضاء العسكري" التابعة لحماس في غزة أنها أمهلت زعيم مجموعة مسلحة في قطاع غزة عشرة أيام لتسليم نفسه لاتهامه بتشكيل عصابة مسلحة والتعامل مع إسرائيل.
     
وقالت الهيئة في بيان: "المحكمة الثورية في قطاع غزة، قررت إمهال المتهم ياسر جهاد أبو شباب مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء، لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية".
     
وتضمن القرار وفق البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، توجيه اتهامات لأبي شباب، منها "الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح".
     
وتوعدت الهيئة التي تتبع لوزارة الداخلية التابعة لحماس، بأنه "في حال عدم تسليم نفسه يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابيا، طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979".
     
وشكل ياسر أبو شباب، وهو من مواليد 1990 ومن سكان رفح في جنوب قطاع غزة مجموعات مسلحة باسم "القوات الشعبية" مقرها في المنطقة الشرقية الجنوبية في رفح، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث ينشط عناصرها.
     
وخلال الأسابيع الماضية شوهد عناصر أبو شباب وهم يحملون أسلحة أوتوماتيكية خفيفة، قرب مركز للمساعدات في رفح.
     
واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي بدعم إسرائيل جماعة مسلحة في غزة تُعارض حماس، من دون أن يُسميها. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنها مجموعة "القوات الشعبية".
     
ووصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث، ياسر أبو شباب بأنه زعيم "عصابة إجرامية تعمل في منطقة رفح، وتُتهم على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات". وأشار الى أنه يُعتقد أنه سُجن سابقا لدى حماس بتهمة الاتجار بالمخدرات.
     
وصدر الأسبوع الماضي بيان موقع باسم مجموعات أبو شباب "القوات الشَّعبية" نشر عبر مواقع إعلامية فلسطينية، قالت فيه إنها "استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس ويستخدمه مرتزقة 'سهم' مستودعا لاحتجاز المساعدات الغذائية المصادَرة من المواطنين والمؤسسات والجمعيات والتجار والبائعين".
     
ووحدة "سهم" تتشكل من مئات العناصر المسلحة التابعة لحماس والتي تتولى حماية شاحنات المساعدات وتنظيم حركة الأسواق في غزة، بحسب مصادر في حماس.

أخبار دولية

حماس

ياسر أبو شباب

عصابة مسلحة

إسرائيل

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