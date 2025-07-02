البابا ليو أبلغ السيدة الأولى بعزمه زيارة تركيا نهاية تشرين الثاني

أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن بابا الفاتيكان ليو أبلغ سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان بأنه يعتزم زيارة تركيا في نهاية تشرين الثاني.



وأعلنت الرئاسة في بيان، أن البابا التقى بزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفاتيكان وقال لها إن مسؤولين من أنقرة والفاتيكان يعملون على تفاصيل الزيارة.