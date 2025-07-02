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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام
أخبار دولية
2025-07-02 | 10:50
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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام، مع اقتراب موعد التاسع من تموز/يوليو لمعاودة فرض رسوم جمركية هي الأشد على عشرات من الشركاء التجاريين.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "توصلت للتو الى اتفاق تجاري مع فيتنام. التفاصيل لاحقا".
أخبار دولية
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