ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام، مع اقتراب موعد التاسع من تموز/يوليو لمعاودة فرض رسوم جمركية هي الأشد على عشرات من الشركاء التجاريين.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "توصلت للتو الى اتفاق تجاري مع فيتنام. التفاصيل لاحقا".