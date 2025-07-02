الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل أربعة مسؤولين بانفجار تبنّاه تنظيم الدولة الاسلامية في باكستان
أخبار دولية
2025-07-02 | 14:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل أربعة مسؤولين بانفجار تبنّاه تنظيم الدولة الاسلامية في باكستان
قُتل أربعة من مسؤولي سلطات ولاية خيبر بختونخوا ومن الشرطة بانفجار أعلن الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه ووقع في احدى أسواق المنطقة في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وفقا لمصدر في الشرطة.
وقال الضابط في الشرطة وقاص رفيق في منطقة باجور بولاية خيبر بختونخوا لفرانس برس إن 11 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار.
وبعد ساعات، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية ولاية خراسان أنه فجر دراجة نارية محملة بمتفجرات لاستهداف السيارة التي كانت تقل المسؤولين.
أخبار دولية
انفجار
تنظيم الدولة الاسلامية
باكستان
التالي
موظفان في مطار في مقديشو: تحطم هليكوبتر عسكرية بالمطار
رويترز: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-05-29
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في السويداء منذ سقوط الاسد
خبر عاجل
2025-05-29
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في السويداء منذ سقوط الاسد
0
أخبار دولية
2025-05-25
مسؤول اقليميّ: مقتل أربعة أشخاص بنيران روسية في غرب اوكرانيا
أخبار دولية
2025-05-25
مسؤول اقليميّ: مقتل أربعة أشخاص بنيران روسية في غرب اوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-06-10
إيران تنفذ حكم الإعدام بتسعة أشخاص دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2025-06-10
إيران تنفذ حكم الإعدام بتسعة أشخاص دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
2025-04-29
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا أودى بحياة 26 شخصا
أخبار دولية
2025-04-29
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا أودى بحياة 26 شخصا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:41
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار
أخبار دولية
16:41
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار
0
أخبار دولية
16:35
توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
أخبار دولية
16:35
توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
0
أخبار دولية
16:19
البنتاغون: الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين
أخبار دولية
16:19
البنتاغون: الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين
0
أخبار دولية
15:42
حزب العمال الكردستاني بعد التزامه إلقاء السلاح: تركيا لم تنفذ المطلوب منها
أخبار دولية
15:42
حزب العمال الكردستاني بعد التزامه إلقاء السلاح: تركيا لم تنفذ المطلوب منها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:17
مشروب مليء بالعناصر الغذائية والمرطّبة للجسم... إليكم ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
09:17
مشروب مليء بالعناصر الغذائية والمرطّبة للجسم... إليكم ما اكتشفه الخبراء
0
أخبار دولية
13:43
مجلس العموم البريطاني يوافق على حظر حركة فلسطين أكشن باعتبارها "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
13:43
مجلس العموم البريطاني يوافق على حظر حركة فلسطين أكشن باعتبارها "منظمة إرهابية"
0
تقارير نشرة الاخبار
12:59
ذخائر القديسة تيريز تُنير الجنوب… ونداء واحد: السلام
تقارير نشرة الاخبار
12:59
ذخائر القديسة تيريز تُنير الجنوب… ونداء واحد: السلام
0
صحة وتغذية
09:36
"منها الفطر والسبانخ"... أطعمة تعزز الوظائف الإدراكية لدى الأطفال
صحة وتغذية
09:36
"منها الفطر والسبانخ"... أطعمة تعزز الوظائف الإدراكية لدى الأطفال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:32
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
خبر عاجل
02:32
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
2
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
3
أمن وقضاء
03:18
الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة
أمن وقضاء
03:18
الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة
4
فنّ
06:13
"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)
فنّ
06:13
"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)
5
أخبار لبنان
06:31
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025
أخبار لبنان
06:31
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025
6
فنّ
04:35
على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)
فنّ
04:35
على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:58
القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره
أخبار لبنان
06:58
القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره
8
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More