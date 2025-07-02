مقتل أربعة مسؤولين بانفجار تبنّاه تنظيم الدولة الاسلامية في باكستان

قُتل أربعة من مسؤولي سلطات ولاية خيبر بختونخوا ومن الشرطة بانفجار أعلن الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه ووقع في احدى أسواق المنطقة في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وفقا لمصدر في الشرطة.



وقال الضابط في الشرطة وقاص رفيق في منطقة باجور بولاية خيبر بختونخوا لفرانس برس إن 11 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار.



وبعد ساعات، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية ولاية خراسان أنه فجر دراجة نارية محملة بمتفجرات لاستهداف السيارة التي كانت تقل المسؤولين.