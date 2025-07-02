واشنطن: قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير مقبول"

اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير مقبول"، وذلك بعد الحرب الأخيرة بين طهران وإسرائيل.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين: "سنستخدم كلمة غير مقبول، لوصف خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار"، مضيفة: "على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".