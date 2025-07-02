حزب العمال الكردستاني بعد التزامه إلقاء السلاح: تركيا لم تنفذ المطلوب منها

اعتبر حزب العمال الكردستاني الذي التزم بإلقاء سلاحه بعد أربعة عقود من نزاع مسلح مع أنقرة، الاربعاء أن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد.



وقال أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني وكبار مسؤوليه مصطفى كارازو، لقناة ميديا خبر القريبة من الحزب: "نحن جاهزون، لكن الحكومة (التركية) لم تتخذ الإجراءات الضرورية" لإنجاز العملية.