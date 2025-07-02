البنتاغون: الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين

تشير تقييمات للاستخبارات الأميركية إلى أن الضربات على المواقع النووية الإيرانية أعادت برنامج البلاد النووي إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين، وفق ما أعلن البنتاغون الأربعاء.وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحافيين: "لقد ألحقنا أضرارا ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل (وزارة) الدفاع"، مضيفا: "نعتقد أن المدة ربما أقرب إلى سنتين".