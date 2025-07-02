توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران

وُجّهت إلى الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين في إيران تهم "التجسّس لحساب الموساد" (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي) و"التآمر لقلب النظام" و"الإفساد في الأرض"، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر دبلوماسي غربي وشقيقة المتّهمة.وقال المصدر الدبلوماسي الغربي: "لقد تبلّغنا بهذه الاتهامات" التي اعتبر أن "لا أساس لها".وقالت شقيقة كولر إن "كل ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاض أكد توجيه هذه التهم الثلاث".