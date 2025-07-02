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السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار

أخبار دولية
2025-07-02 | 16:41
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السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار
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السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة وإندونيسيا وقعتا اتفاقيات عدة ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات.

وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المملكة والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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