فقد 7 بعد انفجار هائل في مستودع ألعاب نارية بكاليفورنيا

أعلنت السلطات الأميركية أمس الأربعاء أن سبعة أشخاص فقدوا بعد حريق وانفجار قوي دمرا منشأة تجارية للألعاب النارية في شمال كاليفورنيا الريفي.



وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية المبنى الكبير الذي يشبه المستودع وقد انهار وتحول إلى ركام مساء الثلاثاء في مقاطعة يولو على بعد حوالي 64 كيلومترًا غربي سكرامنتو عاصمة الولاية.



وأعقب الانفجار، الذي نفث سحابة من الدخان الأسود الكثيف، موجة من عشرات الانفجارات الصغيرة. ويبدو أنها ناتجة عن الألعاب النارية المخزنة في الموقع.



وقال جيسون كلاي المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن انتشار ألسنة اللهب الناتجة عن الانفجار تسبب في احتراق حوالي 78 فدانًا من المساحات الخضراء المحيطة.



وأشار كورتس لورنس رئيس إدارة الإطفاء للصحفيين أمس الأربعاء، بعد مرور 24 ساعة تقريبًا على الحادث، إلى أن شخصين أصيبا في الحدث الأولي تلقيا العلاج الطبي، وأن سبعة آخرين فقدوا.



وأوضح لورانس أن سبب الحادث قيد التحقيق. ووقع قبل ثلاثة أيام من احتفالات يوم الاستقلال الأميركي في الرابع من تموز، وتتضمن عادة عروض الألعاب النارية.