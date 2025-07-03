مسؤول روسي: مقتل إمرأة جراء سقوط حطام مسيرة أوكرانية

أعلن إيغور أرتامونوف الحاكم الإقليمي لمنطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر من اليوم الخميس أن امرأة في السبعينيات من عمرها لقيت حتفها وأصيب شخصان آخران بجروح جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية جرى اعتراضها.



وأشار أرتامونوف على تطبيق تيليغرام أن الحطام سقط على مبنى سكني في المنطقة المحيطة بالعاصمة الإقليمية.



ولم يعرف بعد حجم الهجوم والأضرار بشكل كامل. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا حول الهجوم.