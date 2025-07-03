وفاة 4 وفقد العشرات بعد غرق عبارة قرب بالي الإندونيسية

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الخميس أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم و38 آخرين فقدوا و23 نجوا بعد غرق عبارة تقل 65 شخصًا قرب جزيرة بالي.



وأشارت الوكالة إلى أن العبارة (تونو براتاما جايا) غرقت بعد نصف ساعة تقريبًا من مغادرتها ميناء بانيوانجي بإقليم جاوة الشرقية في طريقها إلى بالي في وقت متأخر من أمس الأربعاء.



وأوضحت أن العبارة كانت تحمل 53 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من 12 فردًا، بالإضافة إلى 22 مركبة.



وذكرت الوكالة أن البحث عن المفقودين جار على الرغم من أن التيارات القوية والرياح تعوق الجهود.



وتعد العبارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة. والحوادث شائعة لأن التراخي في تطبيق معايير السلامة غالبًا ما يسمح للسفن بالحمولة الزائدة دون معدات إنقاذ كافية.



وانقلبت عبارة صغيرة عام 2023 قرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية لتحصد أرواح 15 شخصًا على الأقل.