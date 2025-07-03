باريس تندد باحتجاز إيران لفرنسيين

شددت فرنسا اليوم الأربعاء على تنديدها باحتجاز إيران لمواطنين فرنسيين اثنين منذ ثلاث سنوات.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن سيسيل كولر وشريكها جاك باري محتجزان "بطريقة تعسفية تمامًا"، وذلك بعد تقرير لوكالة فرانس برس أفاد بتوجيه اتهامات لهما بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.



وأشار مصدر دبلوماسي إلى أنه إذا تأكد هذا التقرير، فإن التهمة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، موضحًا أن الاثنين بريئان.



ورفعت فرنسا في أيار قضية في محكمة العدل الدولية ضد إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحماية القنصلية، في محاولة للضغط على طهران بشأن احتجاز كولر وباري المقبوض عليهما منذ أيار 2022.



واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية، أغلبهم بتهم تتعلق بالتجسس.



وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والدول الغربية طهران باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران.