رئيس كوريا الجنوبية: نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ الخميس أن حكومته تبذل "قصارى جهدها" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على دول عدة.وقال لي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور شهر على تسلمه منصبه إن "الأمر ليس سهلًا بالتأكيد، هذا واضح. وبصراحة، لا أستطيع الجزم بأننا سنتمكن من إنهاء كل شيء بحلول 8 تموز"، المهلة التي حدّدها ترامب للتوصل لاتفاق.وأضاف: "كل ما يمكنني قوله الآن هو أننا نبذل قصارى جهدنا".وفرضت واشنطن على سيول في نيسان تعريفات بنسبة 25 بالمئة في إطار جدول للرسوم الجمركية طال الغالبية الساحقة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ليعود ترامب ويعلق هذه التعرفات لمدة 90 يومًا.