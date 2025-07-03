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فون دير لايين تواجه الأسبوع المقبل تصويتًا بحجب الثقة

أخبار دولية
2025-07-03 | 00:54
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فون دير لايين تواجه الأسبوع المقبل تصويتًا بحجب الثقة
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فون دير لايين تواجه الأسبوع المقبل تصويتًا بحجب الثقة

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأسبوع المقبل في 10 تموز تصويتًا بحجب الثقة عنها في البرلمان الأوروبي، في مذكرة طرحها نواب من اليمين المتطرف لكنها شبه محكومة بالفشل.

وحازت المذكرة مساء الأربعاء تواقيع 72 نائبًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لإحالتها على التصويت في جلسة عامة.

وسيناقش أعضاء البرلمان الأوروبي هذه المذكرة يوم الإثنين في ستراسبورغ قبل أن يصوتوا عليها بعد ثلاثة أيام أي الخميس.

وبادر إلى طرح هذه المذكرة النائب الروماني اليميني المتطرف جورجي بيبيريا، متهمًا رئيسة المفوضية بالافتقار إلى الشفافية في ما يتعلق برسائل نصية تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال جائحة كوفيد عندما كان الاتحاد الأوروبي يتفاوض على شراء لقاحات من الشركة العملاقة في الصناعات الدوائية.

وأثارت مراسلاتهما شكاوى من العديد من الجماعات المناهضة للقاحات، بالإضافة إلى صحيفة نيويورك تايمز التي سعت للاطلاع على تلك الرسائل.

كما يتهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلده وخسرها المرشح القومي جورج سيميون أمام نيكوسور دان المؤيد لأوروبا.

وتبدو فرص نيل المذكرة الأصوات اللازمة لحجب الثقة عن فون دير لايين ضئيلة للغاية.

حتى أن المجموعة السياسية التي يتبع لها بيبيريا، "التجمع الأوروبي للإصلاحيين"، نأت بنفسها عن مبادرته هذه.

وقال متحدث باسم التجمع" "هذه ليست مبادرة من مجموعتنا".

ولكي يتم حجب الثقة عن رئيسة المفوضية، ينبغي أن تحصل المذكرة على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب أي 361 صوتًا على الأقل من أصل 720 صوتًا.

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