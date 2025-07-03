أوكرانيا: 5 مصابين بينهم طفلان في هجوم روسي على أوديسا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس أن خمسة أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا في هجوم روسي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا خلال الليل.



وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر على تطبيق تيليغرام إن مبنى سكنيًا متعدد الطوابق وبنية تحتية مدنية أخرى تضررت. وأضاف أن ست شقق دمرت بالكامل وتضررت 36 شقة أخرى بشكل جزئي.



وأشار إلى أن الطفلين نقلا للمستشفى نتيجة إصابتهما بالتسمم بسبب نواتج الاحتراق، فيما تلقى الثلاثة الآخرون الإسعافات الطبية في الموقع.



ولم تصدر روسيا تعليقًا بعد حول الهجوم.



وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما خلال الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات. لكن آلاف المدنيين لقوا حتفهم في الصراع غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.