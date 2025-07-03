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شركة بلدنا القطرية تسعى لاستثمار 250 مليون دولار في مشروع بسوريا
أخبار دولية
2025-07-03 | 02:32
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شركة بلدنا القطرية تسعى لاستثمار 250 مليون دولار في مشروع بسوريا
أعلنت شركة بلدنا القطرية أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه أمس بالإجماع على المضي قدما في مشروع صناعي "متكامل" لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في سوريا باستثمار يقدر بمبلغ 250 مليون دولار.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة القطرية بأن الاجتماع أسفر أيضا عن موافقة المجلس بالإجماع على تأسيس شركة تابعة في مصر "تعنى بتقديم خدمات الدعم المساندة" للشركة.
أخبار دولية
بلدنا القطرية
مشروع
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