رايان إير تلغي 170 رحلة بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا

أعلنت شركة رايان إير أنها اضطرت إلى إلغاء 170 رحلة جوية، ما أثر على أكثر من 30 ألف مسافر، وذلك بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا والمقرر أن يستمر اليوم الخميس وغدًا.وقالت شركة الطيران الأيرلندية في بيان: "بالإضافة إلى إلغاء الرحلات من وإلى فرنسا، سيؤثر هذا الإضراب أيضًا على كل الرحلات العابرة بالمجال الجوي الفرنسي".