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الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 12 شخصا في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين

أخبار دولية
2025-07-03 | 02:51
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الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 12 شخصا في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين
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الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 12 شخصا في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين

أعلن الدفاع المدني استشهاد 12 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في حي الرمال في غرب مدينة غزة. 
     
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير: "12 شهيدًا غالبيتهم أطفال ونساء وعدد كبير من الاصابات في قصف إسرائيلي على مدرسة مصطفى حافظ التي تأوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة". 

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي: "سنحاول التحقق" من المعلومات الواردة في تقارير الدفاع المدني في غزة بما في ذلك القصف الذي طال المدرسة. 

أخبار دولية

غزة

قصف إسرائيلي

مدرسة

نازحين

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