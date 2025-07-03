توجيه الإتهام لأربعة نشطاء داعمين للفلسطينيين في اقتحام قاعدة بريطانية

وجهت اتهامات لأربعة نشطاء داعمين للفلسطينيين بعد اقتحام قاعدة جوية عسكرية في وسط إنكلترا الشهر الماضي وإلحاق أضرار بطائرتين احتجاجًا على دعم بريطانيا لإسرائيل.



وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن التهم الموجهة إليهم هي التآمر لدخول مكان محظور عن علم، لغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية.



ولا يزال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا رهن الاحتجاز ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن اليوم الخميس. وقالت الشرطة إنها ستقدم أدلة للمحكمة تربط الجرائم بالإرهاب.



وأشارت حركة "فلسطين أكشن" إلى أنها كانت وراء الواقعة التي حدثت في 20 حزيران، عندما جرى اقتحام القاعدة الجوية في أوكسفوردشير بوسط إنكلترا ورش الطلاء الأحمر على طائرتين تستخدمان للتزويد بالوقود والنقل.



ووافق أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء على حظر حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية. ودانت الحركة القرار ووصفته بأنه "إساءة استخدام للسلطة" وأعلنت عن خطط للطعن فيه.



وقال بيان الشرطة إن المتهمين تسببوا في إلحاق أضرار بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار) للطائرتين في قاعدة برايز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي.



ودأبت الحركة على استهداف شركات في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل منها شركة الدفاع الإسرائيلية أنظمة إلبيط.

