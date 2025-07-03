ألمانيا تسعى إلى اتفاق مباشر مع طالبان لترحيل مهاجرين أفغان لبلدهم

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مقابلة مع مجلة فوكوس أنه يرغب في التفاوض مع حركة طالبان على اتفاق مباشر بشأن استقبال المهاجرين الأفغان المرحلين من ألمانيا.واستأنفت ألمانيا في آب ترحيل مجرمين أفغان تمت إدانتهم إلى وطنهم بعدما أوقفت تلك العمليات موقتًا عقب سيطرة طالبان على السلطة في نفس الشهر من عام 2021 بدعم ممن قالت برلين إنهم "شركاء إقليميون رئيسيون".ولا تعتبر ألمانيا حكومة طالبان حكومة شرعية وليست لديها علاقات دبلوماسية رسمية معها.وقال دوبرينت في المقابلة التي نشرت على الإنترنت مساء أمس الأربعاء: "أفكر في أن نبرم اتفاقيات مباشرة مع أفغانستان لنتمكن من الترحيل".وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى أطراف ثالثة تجري محادثات مع أفغانستان، ولا يمكن أن يظل هذا حلًا دائمًا".